Коко Гофф залишається лідеркою рейтингу другий рік поспіль

Видання Sportico опублікувало рейтинг найоплачуваніших спортсменок 2024 року. Заробітки враховують різні види діяльності – призові за участь у змаганнях, а також доходи від спонсорів.

Першу сходинку посіла третя ракетка світу, 20-річна американка Коко Гофф, яка у 2024-му встигла обіграти двох найсильніших тенісисток України Марту Костюк та Еліну Світоліну. Її заробіток склав 30,4 мільйона доларів (9,4 млн – призові, 21 млн – спонсорські). Також до п'ятірки найзаможніших потрапили ще три тенісистки – Іга Свьонтек, Чжен Ціньвень та Аріна Соболенко. Гімнастка Сімона Байлз, яка на останній Олімпіаді виграла три золота та срібло, розташувалась лише на дев'ятій позиції.

Цікаво, що топ-15 найоплачуваніших спортсменок впродовж 2024 року заробили 221 мільйон доларів. У порівнянні з 2023-м ця сума зросла на 27%.

Топ-10 найоплачуваніших спортсменок 2024 року:

Коко Гофф (США, теніс) – 30,4 мільйона доларів (9,4 млн – призові + 21 млн – спонсорські)

Айлін Гу (Китай, фристайл) – 22,06 млн (0,06 млн + 22 млн)

Іга Швьонтек (Польща, теніс) – 21,4 млн (8,4 млн + 13 млн)

Чжен Ціньвень (Китай, теніс) – 20,6 млн (5,6 млн + 15 млн)

Аріна Сабалєнка (теніс) – 17,7 млн (9,7 млн + 8 млн)

Наомі Осака (Японія, теніс) – 15,87 млн (0,87 млн + 15 млн)

Емма Радукану (Велика Британія, теніс) – 14,67 млн (0,67 млн + 14 млн)

Неллі Корда (США, гольф) – 14,4 млн (4,4 млн + 10 млн)

Сімон Байлз (США, спортивна гімнастика) – 11,14 млн (0,14 млн + 11 млн)

Кейтлін Кларк (США, баскетбол) – 11,1 млн (0,1 млн + 11 млн)

Нагадаємо, Коко Гофф залишається лідеркою рейтингу другий рік поспіль, натомість Іга Швьонтек опустилась на одну сходинку. У топ-10 одразу дві дебютантки рейтингу – тенісистка Ціньвень Чжен, а також баскетболістка Кейтлін Кларк. Натомість вибули з нього дві тенісистки – Джесіка Пегула та Єлєна Рибакіна.