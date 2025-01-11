Таїсія Бабенк не змогла побороти рак

Українська футболіста та футзалістка Таїсія Бабенко пішла з життя у віці 31 року, повідомляє прес-служба АФУ. Спортсменка боролась з важким онкологічним захворюванням четвертої стадії.

За часи своєї кар'єри вона була відома виступами за футзальну «Ніку» та ПЗМС. Грала за футбольні команди «Лідер» та «Ворскла» (у складі полтавського клубу навіть брала участь у Лізі чемпіонів). Також у її доробку виступи за збірні України з футзалу та пляжного футболу.

У складі футзальної збірної України Таїсія ставала віце-чемпіонкою Європи у 2023 році та бронзовою призеркою Євро-2022. За ці досягнення отримала звання «Майстра спорту міжнародного класу».

У складі студентської збірної України Бабенко ставала віце-чемпіонкою світу. Також вона виступала за жіночу збірну України з пляжного футболу.