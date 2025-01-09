Жіноча збірна України з пляжного футболу вперше посіла друге місце світового рейтингу
Всесвітня організація пляжного футболу (BSWW) оновила рейтинг чоловічих і жіночих збірних. Згідно з грудневим реєстром, жіноча збірна України посідає у світовому рейтингу другу сходинку, поступаючись лише Іспанії. Наші спортсменки мають у своєму доробку 891,25 бала й відстають від піренейок на 1033,75 очка.
Варто зазначити, що позиція «синьо-жовтих» є абсолютним рекордом для українського пляжного футболу. Порівняно з попереднім рейтингом підопічні Юрія Клименка піднялися на три сходинки. Нагадаємо, жіноча збірна України нещодавно здобула бронзові медалі на турнірі Neom Beach Soccer Cup 2024 в Саудівській Аравії.
Топ-10 жіночих збірних з пляжного футболу:
- 1. Іспанія – 1925,00 балів
- 2. Україна – 891,25
- 3. Португалія – 878,75
- 4. Англія – 826,25
- 5. Польща – 781,75
- 6. Чехія – 652,50
- 7. Італія – 615,00
- 8. США – 575,50
- 9 Бразилія – 532,50
- 10. Сальвадор – 335,00
Чоловіча збірна України перебуває на 20-й позиції із 770,75 бала, відстаючи від Єгипту на 100,5 очка. Порівняно з попереднім рейтинг «синьо-жовтих» не змінився. Лідирує Бразилія, у трійку також потрапили Італія та Португалія.
Топ-10 чоловічих збірних з пляжного футболу:
- 1. Бразилія – 3751,25 балів
- 2. Італія – 3313,50
- 3. Португалія – 2922,25
- 4. Іспанія – 2338,75
- 5. Білорусь – 2150,00
- 6. Іран – 1994,25
- 7. ОАЕ – 1896,25
- 8. Сенегал – 1558,75
- 9. Японія – 1522,50
- 10. Таїті – 1470,00
- ….
- 20. Україна – 770,75