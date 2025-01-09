«Синьо-жовті» тріумфального увійшли у 2025 рік

Всесвітня організація пляжного футболу (BSWW) оновила рейтинг чоловічих і жіночих збірних. Згідно з грудневим реєстром, жіноча збірна України посідає у світовому рейтингу другу сходинку, поступаючись лише Іспанії. Наші спортсменки мають у своєму доробку 891,25 бала й відстають від піренейок на 1033,75 очка.

Варто зазначити, що позиція «синьо-жовтих» є абсолютним рекордом для українського пляжного футболу. Порівняно з попереднім рейтингом підопічні Юрія Клименка піднялися на три сходинки. Нагадаємо, жіноча збірна України нещодавно здобула бронзові медалі на турнірі Neom Beach Soccer Cup 2024 в Саудівській Аравії.

Топ-10 жіночих збірних з пляжного футболу:

1. Іспанія – 1925,00 балів

2. Україна – 891,25

3. Португалія – 878,75

4. Англія – 826,25

5. Польща – 781,75

6. Чехія – 652,50

7. Італія – 615,00

8. США – 575,50

9 Бразилія – 532,50

10. Сальвадор – 335,00

Чоловіча збірна України перебуває на 20-й позиції із 770,75 бала, відстаючи від Єгипту на 100,5 очка. Порівняно з попереднім рейтинг «синьо-жовтих» не змінився. Лідирує Бразилія, у трійку також потрапили Італія та Португалія.

Топ-10 чоловічих збірних з пляжного футболу: