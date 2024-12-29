Айнарс Багатскіс повертається до табору «синьо-жовтих»

Напередодні Федерація баскетболу України оголосила про завершення співпраці з головним тренером чоловічої національної збірної Віталієм Степановським. Головною причиною звільнення стали назвали незадовільні результати «синьо-жовтих» у кваліфікації на Євробаскет-2025 – команда програла всі 4 матчі у 2024 році з новим антирекордом і зобов’язана перемагати у двох останніх турах для збереження шансів відбору на європершість.

Керівництво ФБУ не стало відтягувати з новим тренером і вже сьогодні, 29 грудня, оголосило про призначення керманичем Айнарса Багатскіса. Деталі угоди з 57-річним фахівцем не розголошуються. Паралельно зі збірною України латвієць тренуватиме румунський «Волунтарі», наставником якого став у 2022 році.

Багатскіс раніше вже працював на посаді головного тренера чоловічої збірної України – з травня 2019-го по травень 2023 року. Він провів з командою 24 офіційні матчі, з яких 13 виграв й 11 програв. Айнарсу вдалося вивести збірну України у плей-оф Євробаскета-2022, де національна команда зупинилася на стадії 1/8 фіналу, посівши у підсумку 11-ту сходинку.

Нагадаємо, Багатскіс розпочав тренерську кар'єру у 2005 році у латвійському «Баронсі». Встиг попрацювати з литовським «Жальгірісом »(2006), латвійською «Вальмієрою» (2007-2009), російським «Єнісеєм» (2009-2010), збірною Латвії (2010-2017), грузинським «Сухумі» (2011), українськими «Кривбасом» (2011-2012) та «Будівельником» (2012-2014), російським «Нижнім Новгородом» (2014-2016), ізраїльським «Маккабі» Тель-Авів (2016-2017), німецьким «Брозе» (2018-2019), українським «Київ-Баскетом» (2019-2022), збірною України (2019-2023) та румунським «Волунтарі» (2022-...).

У тренерському доробку Багатскіса чемпіонство у Балтійській баскетбольній лізі (2005/06), золото чемпіонату Литви (2005/06), два золота (2012/13, 2013/14) та срібло (2019/20) чемпіонату України, а також Кубок Ізраїлю (2016/17).