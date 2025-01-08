Український чемпіон вийде на ринг вже за місяць

Український боксер Денис Берінчик проведе захист титулу чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO проти американця Кішона Девіса, повідомляє Top Rank. Поєдинок відбудеться у п’ятницю, 14 лютого, в Нью-Йорку в The Theatre at Madison Square Garden і стане головною подією вечора.

У травні 2024 року Берінчик вперше в кар'єрі став чемпіоном світу з боксу, роздільним рішенням суддів здолавши мексиканця Емануеля Наваррете. Денис мав захищати титул проти британця Джозефа Кордіни, однак через його поразку поєдинок скасували. Як наслідок, українець битиметься з 25-річним Девісом, який є першим претендентом у рейтингу WBO (у листопаді він технічним нокаутом здолав Густаво Лемоса).

Нагадаємо, Берінчик (19-0, 9 КО) – 36-річний український боксер. Срібний призер Олімпіади-2012 у ваговій категорії до 64 кг. З грудня 2018 року – незмінний володар поясу WBO International. Успішно захистив його у восьми поєдинках поспіль. У 2022-му Денис додав до своєї колекції пояс континентального чемпіона в легкій вазі за версією Європейського боксерського союзу (EBU). З травня 2024-го – чемпіон світу у легкій вазі за версією WBO. До слова, Берінчик став 12-м українцем, який здобував один з основних титулів чемпіона світу.