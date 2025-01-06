Чемпіонат України став найдорожчим змаганням після початку війни

Шевченківський районний суд Києва відкрив кримінальне провадження через розтрату грошей під час проведення чемпіонату України зі спортивної гімнастики. Про це стало відомо із ухвали Шевченківського райсуду Києва від 9 грудня 2024 року.

Нагадаємо, турнір, який відбувся 26-30 вересня, набув резонансу через вартість його проведення – на його організацію були виділено понад 8 млн грн, а головним підрядником стала маловідома фірма «Київ Медіа Продакшн», яка раніше не мала подібних замовлень. Як виявилось, цей чемпіонат став найдорожчим спортивним змаганням на території України, який фінансувався держбюджетом з початку повномасштабної війни.

В ухвалі суду йдеться, що поліція розслідує справу за ч.4 ст. 191 Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата майна або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем. Санкція стаття передбачає позбавлення волі терміном від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Кримінальне провадження поліція порушила 22 жовтня 2024 року.

У чому суть скандалу із чемпіонатом України з гімнастики?

Як йдеться у розслідування сайтів NGL.media та Трибуна від 22 жовтня 2024 року, маловідома фірма «Київ медіа продакшн» отримала від підпорядкованої Міністерству молоді та спорту держустанови «Укрспортзабезпечення» 6,6 млн грн на організацію чемпіонату. Журналісти з’ясували, що «Київ медіа продакшн» не має влансого офісу, а вказаний у договорах телефон не відповідає. Власницею фірми є 23-річна мешканка Білої Церкви Валерія Гуторка, яка до цього працювала продавчинею у магазині пива, а згодом виїхала з України та більше не поверталась. У день підписання договорів Валерія Гуторка перебувала за межами України. Журналісти виявили, що договори підписані Гуторкою передбачали забезпечення суддів чемпіонату планшетами. Однак таких планшетів судді не отримали. Не пам’ятають судді й відеопроекторів з екранами. Хоч на все це було передбачено 440 тис. грн.

Ані Стелла Захарова, ані «Укрспортзабезпечення» не змогли надати зрозумілої відповіді на те, як вдалось знайти «Київ медіа продакшн» і чому саме цю фірму обрали для організації чемпіонату.

Цікаво, що після розгортання скандалу «Укрспортзабезпечення» повідомило, що знайшли лише певні недоліки в організації турніру. Натомість досудове розслідування встановило факти вчинення розтрати майна службовими особами вищезгаданого держпідприємства, які мали вираз надання послуг за «значно завищеною вартістю». Окрім цього, було встановило неможливість підпису договорів, а також акту прийняття-передання послуг, пов'язаних з проведенням ЧУ зі спортивної гімнастики з боку директорки «Київ Медіа Продакшн» – на дату, коли були вказані підписи на документах вона не перебувала в Україні.