Уряд надаватиме ветеранам гроші для занять спортом

Кабінет міністрів підтримав постанову щодо впровадження експериментального проєкту, у межах якого ветеранам та людям з інвалідністю надаватимуть 1500 грн для занять фізичною культурою та спортом. Про це у п’ятницю, 3 січня, повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Постанова набере чинності з 15 січня. Проєкт діятиме протягом двох років. У межах цього проєкту Кабмін надаватиме ветеранам та людям, які отримали інвалідність внаслідок війни, 1500 грн на заняття спортом раз на квартал.

За гроші можна буде придбати у безготівковій формі послуги у спортзалах та фітнес-центрах. Отримати виплату зможуть всі, хто досягнув 18 років та має реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Як повідомив нардеп Олексій Гончаренко, заявку на виплати можна буде подати через портал «Дія».

Нагадаємо, 10 грудня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін ухвалив запуск експериментального проєкту у застосунку «Дія», там можна буде оформити статус особи з інвалідністю внаслідок війни та подати заявку на отримання пільгових виплати. Однак Денис Шмигаль не уточнив, коли саме експериментальний проєкт стане доступним у застосунку.