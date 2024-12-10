У «Дії» запустять проєкт з оформлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни
У застосунку можна буде оформити виплати та підтримку від держави
Кабінет Міністрів Україні ухвалив запуск експериментального проєкту у застосунку з надання державних послуг «Дія», який стосуватиметься оформлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни та отримання пільгових виплати. Про це повідомив у вівторок, 10 грудня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«Знімаємо перепони, пришвидшуємо процеси, даємо людям можливість скористатися своїми правами без тяганини та бюрократії», – сказав Шмигаль під час засідання уряду.
За словами прем'єр-міністра, Кабмін продовжує цифровізацію послуг для чинних та колишніх військовослужбовців та їхніх родин. Зокрема, військовослужбовці чи їхні родичі зможуть оформити статус особи з інвалідністю та отримати пільги чи виплати.
В проєкті, який експериментально запустять у «Дії» користувачі зможуть оформити:
- статус особи з інвалідністю внаслідок війни;
- грошову допомогу пораненим;
- призначення пенсії по інвалідності;
- забезпечення засобами реабілітації;
- житлово-комунальні пільги;
- послуги, які держава надає родинам загиблих воїнів.
Коли саме експериментальний проєкт стане доступним у застосунку, Денис Шмигаль не уточнив. Наразі у «Дії» є інформація тільки про офлайн-оформлення статусу людини з інвалідністю – це можна зробити у виконавчих органах міських та районних рад, структурних підрозділів з питань ветеранської політики та ЦНАПах.
Нагадаємо, 25 вересня Кабмін спростив порядок виплат за загибель чи поранення військовослужбовців та збільшив розмір виплати у випадку встановлення у військовослужбовця інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання. Що потрібно зробити для отримання виплат – читайте у матеріалі.