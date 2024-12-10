Люди з інвалідністю внаслідок війни зможуть отримати відповідний статус, пільги та виплати онлайн

Кабінет Міністрів Україні ухвалив запуск експериментального проєкту у застосунку з надання державних послуг «Дія», який стосуватиметься оформлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни та отримання пільгових виплати. Про це повідомив у вівторок, 10 грудня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Знімаємо перепони, пришвидшуємо процеси, даємо людям можливість скористатися своїми правами без тяганини та бюрократії», – сказав Шмигаль під час засідання уряду.

За словами прем'єр-міністра, Кабмін продовжує цифровізацію послуг для чинних та колишніх військовослужбовців та їхніх родин. Зокрема, військовослужбовці чи їхні родичі зможуть оформити статус особи з інвалідністю та отримати пільги чи виплати.

В проєкті, який експериментально запустять у «Дії» користувачі зможуть оформити:

статус особи з інвалідністю внаслідок війни;

грошову допомогу пораненим;

призначення пенсії по інвалідності;

забезпечення засобами реабілітації;

житлово-комунальні пільги;

послуги, які держава надає родинам загиблих воїнів.

Коли саме експериментальний проєкт стане доступним у застосунку, Денис Шмигаль не уточнив. Наразі у «Дії» є інформація тільки про офлайн-оформлення статусу людини з інвалідністю – це можна зробити у виконавчих органах міських та районних рад, структурних підрозділів з питань ветеранської політики та ЦНАПах.

Нагадаємо, 25 вересня Кабмін спростив порядок виплат за загибель чи поранення військовослужбовців та збільшив розмір виплати у випадку встановлення у військовослужбовця інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання. Що потрібно зробити для отримання виплат – читайте у матеріалі.