У 1695 посадовців з податкової, митної та інших держслужб перевірять на правомірність отримання інвалідності. Про це повідомило у понеділок, 25 листопада, Міністерство охорони здоров'я.

Міністерство охорони здоров’я створило міжвідомчу робочу групу задля перевірки обґрунтованості рішень медико-соціальних експертних комісій щодо встановлення інвалідності посадовим особам державних органів. Загалом перевірять 1695 посадовців з понад 30 державних органів. Серед них:

32% – працівники органів податкової служби України,

26% – працівники органів прокуратури,

17% – працівники органів митної служби,

25% – працівники інших державних органів.

У МОЗ наголосили, що список людей, чиї справи підлягають перегляду, розширюється із поступовим надходженням нової інформації від правоохоронців.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора проводить службове розслідування щодо ймовірних зловживань прокурорів при оформленні груп інвалідності. У межах розслідування 23 жовтня відомство опублікувало списки областей, де вказали кількість працівників з інвалідністю. Найбільший відсоток працівників, які отримують пенсії через інвалідність, зафіксували у Черкаській та Хмельницькій областях.

25 жовтня після скандалу щодо фіктивної інвалідності працівників органів прокуратури, шестеро керівників обласних та спеціалізованих прокуратур написали заяви про звільнення.