Під час аудиту щодо бронювання військовозобов'язаних працівників, зловживання виявили не більше як у 10% від усіх підприємств. Про це «Суспільному» повідомила 4 листопада перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

«Ми розуміли, що у нас є сигнали з боку людей, які працюють в областях, що іноді їм здається, що недобросовісно підприємствам надається статус критичності. Ми почали цей аудит на рівні військово-цивільних адміністрацій, які мають право надавати й визнавати критичність, і на рівні міністерств», – розповіла Свириденко.

Відомо, що статус «критичних» мають лише 12% від усіх підприємств в Україні. Наразі їхня перевірка ще триває.

«Ми бачимо, що тут є зловживання, але вони складають не більше 10%. Я думаю, навіть 5-6% із того, що ми зараз бачимо», – додала міністерка.

За її словами, в першу чергу аудит проводять на тих підприємствах, які подавали одні дані по рівню заробітної оплати зі сплаченими податками, а потім різко змінили її. Також особливу увагу приділяють тим компаніям, які стрімко наростили штат у тих секторах, де на 100% дозволено бронювання працівників від мобілізації.

Бронювання від мобілізації

Нагадаємо, в Україні до 15 листопада триває аудит підприємств, які отримали статус «критичних» від органів місцевого самоврядування. У зв’язку з цим роботодавці не могли скористатись послугою електронного бронювання працівників через сервіс державних послуг «Дія».

Проте Кабінет міністрів України на засіданні 25 жовтня погодив часткове відновлення бронювання військовозобов’язаних.

Раніше Володимир Зеленський назвав «несправедливими» запропоновані Міністерством економіки моделі економічного бронювання. Він вважає, що пошук балансу між потребами війська та бізнесу залишається складним питанням.