Українська тенісистка не змогла здобути дебютну перемогу у протистояннях з туніскою

Українська тенісистка Ангеліна Калініна припинила виступи на Australian Open-2025, вилетівши у першому раунді турніру. Кривдницею нашої спортсменки стала зіркова Онс Жабер з Тунісу.

Australian Open, одиночний розряд, 1/64 фіналу

Ангеліна Калініна (Україна, WTA № 48) – Онс Жабер (Туніс, WTA № 39) – 0:2 (3:6, 3:6)

Калініна останньою з українських тенісисток розпочала виступи на Australian Open. До нього експерша ракетка України підходила, маючи у доробку півфінал у Брисбені. Матч тривав 1 годину 11 хвилин.

Початок першого сету видався доволі рівним, суперниці рухалися крок у рок, але потім Жабер пішла у відрив і перемогла з рахунком 6:3. Ангеліна віддала туніській тенісистці три свої подачі, припустилася однієї подвійної помилки і не оформила жодного ейсу. У другій партії Ангеліна потужно стартувала, забравши три перші гейми, але потім дозволила опонентці наздогнати і випередити себе. У підсумку Онс знову перемогла.

Загалом, це вже третя поразки Каліної від Жабер: раніше українка поступалась у 2022 році у Чарлстоні та у 2023-му в Цинциннаті.

Нагадаємо, що в 1/32 фіналу Australian Open в одиночному розряді пробилися Еліна Світоліна, Марта Костюк і Даяна Ястремська. У парному – сестри Кіченок.