Наша спортсменка подарувала неймовірні емоції вболівальникам

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула четверту перемогу на Australian Open-2025. У двох сетах експерша ракетка України перемогла росіянку Вєроніку Кудєрмєтову, яка виступає під нейтральним прапором, і пробилась у чвертьфінал турніру.

Australian Open-2025, 1/8 фіналу

Еліна Світоліна (Україна, WTA № 27) – Вероніка Кудерметова (WTA № 75) – 6:4, 6:1

Поєдинок тривав 1 годину і 20 хвилин. Це була третя зустріч суперниць – Світоліна вперше виграла очне протистояння.

У першій партії Еліна поступалася 1:4 із двома брейками, але зуміла оформити камбек. Після 9-го гейму Кудерметова взяла медичний тайм-аут. У Вероніки були проблеми з м'язами живота, а після стартового сету вона вирушила в підтрибунне приміщення.

Другу партію Світоліна закінчила розгромом 6:1. Причому єдиний гейм Еліна програла на старті другого сету за рахунку 1:0, після чого взяла п'ять поспіль.

Як наслідок, Еліна втретє в кар’єрі вийшла у чвертьфінал Australian Open та повторила особистий рекорд на турнірі, якого досягала у 2018 і 2019 роках. Минулого року українка знялася з матчу 1/8 фіналу через травму, тому після завершення турніру вона покращить свої позиції у рейтингу WTA, піднявшись щонайменше на 24 сходинку. Найкращими результатами Світоліної на Грендслемах лишаються півфінали на US-Open (2019) та Вімблдоні (2019, 2023). На Ролан-Гарросі вона чотири рази доходила да чвертьфіналу (2015, 2017, 2020, 2023).

За вихід у півфінал турніру Світоліна боротиметься проти американки Медісон Кіз (WTA № 14), яка вибила з турніру ще одну росіянку, яка нині представляє Казахстан, Єлєну Рибакіну (WTA № 7).

Цікаво, що з початку повномасштабного вторгнення Світоліна зіграла дев'ять матчів проти росіянок на тенісних турнірах – в усіх здобула перемоги. Нині на Australian Open залишилося дві «нейтралки» – росіянка Анастасія Павлюченкова у чвертьфіналі зіграє проти білоруски Аріни Сабалєнки, першої ракетки світу, яка вдруге захищає титул чемпіонки в Мельбурні.