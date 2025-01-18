Призерка Олімпійських ігор продовжує розривати на кортах у Мельбурні

Українська тенісистка Еліна Світоліна пробилася до 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії 2025. У 3-му раунді наша спортсменка переграла четверту ракетку світу Жасмін Паоліні.

Australian Open-2025, 1/16 фіналу

Еліна Світоліна (Україна, WTA № 27) – Жасмін Паоліні (Італія, WTA № 4) – 2:6, 6:4, 6:0

Поєдинок тривав 1 годину 49 хвилин. Це була перша зустріч суперниць. Тенісистки розпочали перший сет рівно, проте за рахунку 2:2 Еліна програла наступні чотири гейми й поступилася – 2:6. У другій партії Світоліна значно покращила свою гру, тоді як Паоліні все частіше почала припускатися невимушених помилок.

У третьому сеті домінувала українка, яка не дала суперниці взяти жодного гейму, й виграла «всуху» – 6:0.

Цікаво, що перед поєдинком Еліни на тому ж корті грав її чоловік Гаель Монфіс. У своєму матчі 3-го раунду він також вибив четвертого сіяного, після того, як програв перший сет.

Для Світоліної цей виграш став ювілейним у поєдинках проти тенісисток з топ-10 світового рейтингу – 40-ва перемога у 82-х матчах. Що цікаво, саме на кортах Australian Open Еліна раніше жодного разу не перемагала суперниць з топ-10, тоді як на усіх інших Грендслемах такі виграші у неї були. Окрім цього, Еліна здобула 21-шу перемогу над тенісисткою з топ-5 рейтингу WTA на рівні Туру і другу на турнірах Grand Slam.

Світоліна 20-й раз зіграє в 4-му колі мейджора і вп'яте на кортах Мельбурна. Її найкращим результатом в Австралії є чвертьфінал, до якого вона доходила двічі – у 2018 і 2019 роках. За вихід у чвертьфінал українка боротиметься з «нейтральною» Веронікою Кудерметовою (WTA № 75).

Нагадаємо, Світоліна – єдина представниця України, яка продовжує боротьбу в одиночному розряді на Australian Open 2025. Марта Костюк і Даяна Ястремська не зуміли подолати 3-й раунд, а Ангеліна Калініна, Юлія Стародубцева і Дар'я Снігур вилетіли ще в 1-му колі. У парному розряді виступають Людмила Кіченок і Марта Костюк, які з напарницями вийшли до третього кола, та Надія Кіченок і Ангеліна Калініна, які ще змагаються у другому колі.