Світоліна перемогла у фіналі росіянку й виграла перший турнір WTA після повернення

28-річна українська тенісистка Еліна Світоліна стала переможницею турніру WTA у французькому Страсбурзі, обігравши у фіналі росіянку Анну Блінкову. Про це повідомляє WTA.

Світоліна та Блінкова зустрічалися уперше в кар'єрі. Росіянка виступала у нейтральному статусі. Українська тенісистка виграла фінал турніру в двох сетах – 6:2, 6:3. Таким чином, Світоліна здобула свій перший трофей після повернення у теніс. Спортсменка переривала участь у змаганнях через вагітність і народження дитини.

Загалом для неї це 17-й трофей на рівні WTA, вона програвала лише тричі у фіналах. Перемога на турнірі дозволить Світоліній піднятися на 191-е місце у світовому рейтингу, вона відіграла одразу 317 місць за один тиждень. Після матчу Світоліна не потиснула руку росіянці, а під час церемонії нагородження пообіцяла віддати всі призові кошти на потреби українських дітей, які постраждали під час війни.

Для України – це другий виграний турнір у сезоні WTA 2023 року. Першу перемогу на змаганнях такого ж рівня здобула Марта Костюк, яка виграла турнір в Остіні.