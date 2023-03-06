Костюк перемогла росіянку у фіналі та завоювала дебютний титул WTA

Українська тенісистка Марта Костюк перемогла на турнірі в американському Остіні. У фіналі турніру українка здолала росіянку Варвару Грачову. Про це повідомляє Жіноча тенісна асоціація (WTA).

Костюк не залишила шанів росіянці Грачовій, яка виступала під нейтральним прапором, здолавши її за два сети – 6:3 і 7:5, і, таким чином, здобула свою першу перемогу на турнірі в межах WTA. Перемога в Остіні принесла 20-річній українці 34,280 доларів призових і 280 рейтингових очок – цього тижня вона вперше підніметься на 40 місце в рейтингу WTA.

Після перемоги над росіянкою у фінальному поєдинку Костюк не потиснула їй руку і відмовилася від традиційної спільної фотосесії з нагородами.

Церемонію нагородження уродженка Києва почала зі слів «Слава Україні».

«У становищі, в якому я перебуваю зараз, виграти цей титул особливо важливо. Я хочу присвятити цей титул Україні та всім нашим людям, які зараз б'ються і гинуть... Очевидно, що це дуже особливий момент», – заявила українська тенісистка.

"I want to dedicate this title to Ukraine. It's a very special moment "@marta_kostyuk | #ATXOpen pic.twitter.com/RKtWoGPKdP — wta (@WTA) March 5, 2023

Змагання в Остіні відбувалися вперше, тож Марта Костюк стала першою чемпіонкою в історії цього турніру. Це також перший виграний трофей у 2023 році на рівні WTA для українських тенісисток.