Андрій Проценко поповнив скарбничку збірної України четвертою нагородою

Український стрибун у висоту Андрій Проценко завоював срібну медаль на чемпіонаті Європи у приміщенні, що підійшов до завершення у турецькому Стамбулі. Про це повідомляє «Суспільне Спорт».

34-річний спортсмен з Херсона, який цілих 40 днів провів у російській окупації, з першої спроби подолав планку на висоті 2,29 м. і посів друге місце, випередивши за спробами бельгійського спортсмена Тома Кармой (2,29 м).

Переможцем у секторі для стрибків у висоту став Дуве Амельс (Нідерланди), що показав результат 2,31 м.

Додамо, що Андрій Проценко повторив своє досягнення чотирирічної давності, коли у 2019 році став другим на чемпіонаті Європи у приміщеннях в Глазго. Також у колекції українського стрибуна є «бронза» чемпіонатів світу на відкритому повітрі та у приміщенні, а ще срібна і бронзова медалі європейських першостей на стадіонах.

Зазначимо, що сьогодні, 5 березня, українки Ярослава Магучіх та Катерина Табашник здобули «золото» та «бронзу» у секторі для стрибків у висоту, а штовхатель ядра Роман Кокошко із рекордом України став бронзовим призером чемпіонату Європи-2023.