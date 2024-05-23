Sea Baby – багатоцільові платформи, на які СБУ встановлює додаткове озброєння

Голова Служби безпеки України підтвердив, що морські дрони Sea Baby оснащені реактивними системами залпового вогню. Про це Василь Малюк розповів під час саміту фандрейзингової платформи UNITED24, пише прес-служба СБУ у четвер, 23 травня.

Як розповів Василь Малюк, Sea Baby – багатоцільові платформи, на які спецслужба встановлює додаткове озброєння. Зокрема, дрон може ефективно мінувати цілі дистанційно. За словами голови СБУ, таким чином спецслужба вразила чотири російські кораблі.

«Використання надводних морських бойових дронів – це нова віха в історії морських битв. Але ми пішли набагато далі, і сьогодні успішно адаптуємо різні види озброєння до наших безпілотників. Не будемо розкривати усі деталі, аби не давати ворогу можливості підготуватися. Головне, що ми впроваджуємо кращі військово-технологічні рішення, щодня експериментуємо і вдосконалюємося», – зазначив Василь Малюк.

За словами Василя Малюка, вперше СБУ використала дрон Sea Baby, оснащений реактивними системами залпового вогню «Град», у грудні 2023 року.

«Сьогодні ми показали Sea Baby, оснащений РСЗВ “Град”, але їх ми почали використовувати ще 20 грудня... У нас дуже багато трофеїв. Зокрема, СБУ вразила 11 ворожих кораблів. І по суті, ми загнали російський флот у бухту Новоросійська. Але навіть там ми їх дістали, вразивши великий десантний корабель «Олєнєгорський горняк», – наголосив Василь Малюк.

За словами голови СБУ, за допомогою дронів, оснащених РСЗВ, спецслужба може суттєво розширити перелік потенційних цілей у морі. Однією з пріоритетних є Кримський міст, який вже двічі був уражений СБУ, зокрема, морськими дронами Sea Baby. Василь Малюк запевнив, що «СБУ і всі Сили оборони не підведуть», а попереду «дуже й дуже багато сюрпризів».

Нагадаємо, 6 березня у СБУ показала перший морський дрон, який був виготовлений завдяки масштабному волонтерському збору. Перший зразок у цій партії отримав назву «Авдіївка».