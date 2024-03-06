«Авдіївка» пройде повний цикл морських випробувань

Служба безпеки України показала перший морський дрон, який був виготовлений завдяки масштабному волонтерському збору. Перший зразок у цій партії отримав назву «Авдіївка». Про це повідомили у середу, 6 березня, у прес-службі СБУ.

Зразок «Авдіївка» відрізняється від попереднього покоління, в тому числі й зовнішнім виглядом. У СБУ зазначили, що Sea baby 2024 року випуску – це дрон нового покоління, який вдосконалений і ще більш смертоносний для ворога.

Як і кожна модель морських дронів, «Авдіївка» пройде повний цикл морських випробувань. У процесі команда розробників СБУ буде адаптувати новітнє бортове озброєння, спеціально сконструйоване та виготовлене для використання на багатоцільових платформах, якими є Sea Baby.

«Новий SeaBaby має вдосконалені технічні характеристики, більшу бойову та маневрену спроможність. Він здатен доставити майже тонну вибухівки на понад тисячу кілометрів. СБУ задумувала цей дрон як універсальну платформу, на якій буде розміщуватися різне озброєння», – розповів бригадний генерал СБУ із позивним «Хантер».

Збір для виробництва 35 морських безпілотників Sea Baby 22 лютого організувала платформа United24 спільно з monobank, активістом Сергієм Стерненком та блогером Ігорем Лаченковим. За два дні українці задонатили 297,5 млн грн, необхідних для виробництва.

Нагадаємо, лише за 2023 рік морські безпілотники змогли уразити ракетоносії «Буян» та «Павєл Державін», російський танкер SIG та десантник окупантів «Оленегорскій горняк». Саме за допомогою морських дронів СБУ підірвала Кримський міст і вразила в цілому 11 російських військових кораблів.