Новий дрон може розганятися до 110 км на год

Для проведення операцій у Чорному морі Служба безпеки застосовує вже два надводні безпілотники. Це вже відомий Sea Baby та «Мамай», який наразі є найшвидшим об’єктом у Чорному морі повідомили «Суспільному» в неділю, 24 грудня, у СБУ.

За словами співрозмовника медіа, надводні дрони докорінно змінили філософію здійснення військово-морських операцій проти росіян. Наразі відомо, що українські спецпризначенці застосовують дрони двох моделей – Sea Baby, який залучали до атак на Кримський міст, «Оленегорскій горняк» та фрегат «Адмірал Макаров» у жовтні 2022, а також БПЛА «Мамай», про який донині не було відомо.

«Так, “Мамай” наразі є найшвидшим об'єктом у Чорному морі та може розганятися до 110 км на годину», – повідомили в СБУ.

Інших характеристик надводного дрона в СБУ не уточнили. Водночас зазначається, що безпілотники у Чорному морі є багатоцільовою платформою, яка ефективно використовується.

Нагадаємо, лише за 2023 рік морські безпілотники змогли уразити ракетоносії «Буян» та «Павєл Державін», російський танкер SIG та десантник окупантів «Оленегорскій горняк». За даними британської розвідки, атака на «Оленегорскій горняк» стала значним ударом по російському флоту, який базується в акваторії Чорного моря. Судно є найбільшим десантником після потопленого 13 квітня 2022 року крейсера «Москва».

Окрім того, у травні 2023 року українські дрони вразили корабель «Іван Хурс», який був серйозно пошкоджений. Його транспортували до Росії на ремонт.