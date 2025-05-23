Причиною аварії могла стати відмова двигуна вертольота

В Орловській області Росії у п’ятницю, 23 травня, зазнав аварії вертоліт Мі-8, 2 члени екіпажу, ймовірно, загинули. Про це повідомили російські Telegram-канали.

Вдень 23 травня близько 14:00 в районі селища Наришкіно Урицького району Орловської області на територію занедбаного хімічного підприємства впав вертоліт Мі-8. За словами очевидців, після аварії спалахнула пожежа.

Російські Telegram-канали пишуть, що 2 члени екіпажу гелікоптера загинули, ймовірно, це були пілот і бортмеханік. Вертоліт летів у бік Смоленської області, на аеродром базування у В'яземському районі. Причиною аварії могла стати відмова двигуна.

Нагадаємо, 16 травня стало відомо, що військові Сил спеціальних операцій успішно уразили російський гелікоптер Ка-52.