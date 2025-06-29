Унаслідок нічної атаки росіян пошкоджено промисловий об’єкт на Дрогобиччині
У місті є відключення електроенергії, мешканців просять зачинити вікна та не виходити на вулицю без потреби
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Унаслідок нічної атаки росіян безпілотниками і ракетами пошкоджено промисловий об’єкт на території Дрогобицької громади. Про це повідомляє пресслужба Дрогобицької міськради.
Повідомляється, що є влучання як ракетами, так і дронами.
«У Дрогобицькій міській раді працює комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Правоохоронні органи забезпечили перекриття під’їздів до зони ураження та контролюють порядок у місті. Потерпілих внаслідок атаки немає», – ідеться в повідомленні.
Відповідні служби проводять вимірювання показників атмосферного повітря та рівня радіації. У частині міста та в окремих населених пунктах громади відсутнє електропостачання. Роботи з його відновлення тривають.
Міськрада також звернулася до мешканців із закликом залишатися вдома, по можливості не виходити на вулицю без нагальної потреби. Окрім того, людей просять:
- щільно зачиніть вікна, двері, вентиляційні отвори;
- вимкнути кондиціонери, вентиляцію, обігрівачі з забором повітря ззовні;
- захистити органи дихання – приготувати ватно-марлеві пов’язки, зволожені водою або слабким розчином соди, можна використати мокрий рушник чи тканину;
- невідкладно звертатися в медзаклади у випадку погіршення стану здоров’я.
Також там додали, що ситуація контрольована, і попросили мешканців зберігати спокій.