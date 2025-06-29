Унаслідок нічної атаки росіян безпілотниками і ракетами пошкоджено промисловий об’єкт на території Дрогобицької громади. Про це повідомляє пресслужба Дрогобицької міськради.

Повідомляється, що є влучання як ракетами, так і дронами.

«У Дрогобицькій міській раді працює комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Правоохоронні органи забезпечили перекриття під’їздів до зони ураження та контролюють порядок у місті. Потерпілих внаслідок атаки немає», – ідеться в повідомленні.

Відповідні служби проводять вимірювання показників атмосферного повітря та рівня радіації. У частині міста та в окремих населених пунктах громади відсутнє електропостачання. Роботи з його відновлення тривають.

Міськрада також звернулася до мешканців із закликом залишатися вдома, по можливості не виходити на вулицю без нагальної потреби. Окрім того, людей просять:

щільно зачиніть вікна, двері, вентиляційні отвори;

вимкнути кондиціонери, вентиляцію, обігрівачі з забором повітря ззовні;

захистити органи дихання – приготувати ватно-марлеві пов’язки, зволожені водою або слабким розчином соди, можна використати мокрий рушник чи тканину;

невідкладно звертатися в медзаклади у випадку погіршення стану здоров’я.

Також там додали, що ситуація контрольована, і попросили мешканців зберігати спокій.