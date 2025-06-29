На території Хмельниччини збили понад 20 дронів та дві крилаті ракети

У ніч на неділю, 29 червня, під час масованої атаки на Україну росіяни завдали ударів дронами та ракетами по Хмельницькій області. Внаслідок атаки в області є руйнування, повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

За даними посадовця, окупанти атакували Хмельниччину десятками дронів та крилатими ракетами. Сили ППО в регіоні знищили дві ракети Х-101 та дев’ять дронів-камікадзе типу Shahed. Ще 21 безпілотник локаційно втратили, наразі встановлюються місця падіння уламків.

Втім, в області є пошкодження критичної та цивільної інфраструктури.

«Внаслідок атаки пошкоджено лінію електропередач, через що від електропостачання відключено близько 150 абонентів населеного пункту Шепетівського району», – повідомив Сергій Тюрін.

Крім того, російські обстріли пошкодили вікна в недіючій школі. Станом на 09:00 інформації про поранених чи загиблих в області не надходила.

Нагадаємо, росіяни здійснили масовану атаку, застосувавши 537 ворожих цілей по центральних, східних та західних регіонах. Зокрема, окупанти намагалися атакувати критичну інфраструктуру Львова та завдали ударів по енергетиці на Львівщині. На Івано-Франківщині внаслідок атаки росіян постраждала жінка, пошкоджена церква та приватні будинки. Також під удар потрапили Черкащина, Сумщина, Полтавщина, Харківщина та Миколаїв.

Під час відбиття повітряної атаки загинув Максим Устименко – пілот винищувача F-16, який виконував бойове завдання зі збиття дронів та ракет. Він встиг знищити сім повітряних цілей та відвести пошкоджений літак від населеного пункту, поблизу якого він перебував. 32-річний полковник не встиг катапультуватися та загинув.