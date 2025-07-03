Російські війська атакували припортову інфраструктуру Одеси балістичною ракетою

Вдень у четвер, 3 липня, російські війська атакували припортову інфраструктуру Одеси балістичною ракетою. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер в ефірі телемарафону.

Російські війська завдали удару по припортовій інфраструктурі балістичною касетною ракетою. Внаслідок атаки загинуло двоє людей та ще троє отримали поранення. Відомо, що серед постраждалих – водій вантажівки, дані щодо інших травмованих ще встановлюють.

За словами Кіпера, усім пораненим надають медичну допомогу, а на місці тривають рятувальні та слідчі дії.

Доповнено о 15:14. Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба уточнив, що ракета «Іскандер» влучила в район одного з причалів Одеського морського порту. В момент удару на причалі працювали люди, адже у той час відбувалося вивантаження металу з іноземного судна під прапором Сан-Томе і Принсіпі.

Серед постраждалих є громадяни Сирії.



«Загинули двоє людей. Один з них – докер-механізатор, інший – водій вантажівки. Ще шестеро отримали поранення. Серед них – працівники одного з портових операторів, водій. Ще двоє – громадяни Сирії, члени екіпажу цивільного судна», – додав Кулеба.

Також внаслідок атаки пошкоджені портальні крани, техніка та склади.

Нагадаємо, у ніч на четвер, 3 липня, російські окупанти атакували Одесу ударними безпілотниками. Один з БпЛА влетів у житловий 9-поверховий будинок, там зайнялася пожежа.