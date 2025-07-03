Внаслідок атаки зайнялася зайнялася пожежа з сьомого по дев'ятий поверхи

У ніч на четвер, 3 липня, російські окупанти атакували Одесу ударними безпілотниками. Один з БпЛА влетів у житловий 9-поверховий будинок, там зайнялася пожежа та є постраждалі, повідомили у пресслужбі ДСНС та мер Одеси Геннадій Труханов.

Російські дрони атакували Одесу близько 03:00 3 липня. У місті лунали вибухи – згодом міський голова повідомив, що внаслідок атаки є пошкодження житлової інфраструктури.

Труханов повідомив, що внаслідок нічної атаки постраждала житлова багатоповерхівка. На фото, які він оприлюднив, видно місце влучання ворожого дрона у верхні поверхи багатоквартирного 9-поверхового будинку.

«Попередній огляд показав, що одна з парадних зазнала значних ушкоджень. Перебувати в ній небезпечно. Після зняття аварійних конструкцій експерти проведуть детальну оцінку стану будівлі - це дасть змогу визначити подальші дії», – повідомив мер Одеси.

У пресслужбі ДСНС повідомили, що внаслідок удару виникла пожежа з сьомого по дев’ятий поверхи.

«Рятувальники евакуювали 50 мешканців, з них 10 осіб, зокрема 2 дітей, врятували за допомогою спецтехніки. На жаль, є четверо постраждалих», – повідомили у пресслужбі ДСНС.

За даними Геннадія Труханова, ще п’ятьох людей, які були заблоковані на верхніх поверхах, вдалося звільнити.

Доповнено 08:30. У пресслужбі Національної поліції повідомили, що кількість постраждалих внаслідок нічної атаки по Одесі зросла до п’ятьох людей. Серед поранених – двоє дітей.

«В оселях містян виникли пожежі, які ліквідували надзвичайники. Шість квартир зруйновано повністю, ще 36 – частково пошкоджено», – повідомили у пресслужбі поліції.

На місці події розгорнутий оперативний штаб. Біля багатоповерхівки, яка постраждала від атаки працюють правоохоронці та рятувальники.

Нагадаємо, у ніч на 28 червня росіяни також завдали ударів по житловій забудові Одеси. Внаслідок атаки пошкоджена багатоповерхівка, загинуло подружжя, ще 17 людей зазнали поранень.