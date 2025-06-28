Російський безпілотник влучив у 21-поверхівку в Одесі, 28 червня 2025 рік

У ніч на суботу, 28 червня, російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками. Унаслідок ворожого удару по житловій багатоповерхівці загинуло подружжя, ще дев’ятеро людей зазнали поранень. Про це повідомили керівник Одеської ОВА Олег Кіпер, мер Одеси Геннадій Труханов та ДСНС.

За даними рятувальників, уночі росіяни вдарили по 21-поверховому житловому будинку в Одесі. Через влучання виникла пожежа на 7, 8 та 9 поверхах. Люди опинились заблокованими у квартирах.

Близько 03:20 стало відомо, що надзвичайники дістали тіла сімейної пари, яка загинула внаслідок влучання ворожого дрону в одну з квартир багатоповерхівки.

Наслідки атаки БпЛА в Одесі в ніч на 28 червня (Фото – Геннадія Труханова та ДСНС Одещини)

Попередньо відомо про чотирьох постраждалих дорослих – усі шпиталізовані у стані середнього ступеня важкості.

Також до медичних закладів у стані середнього ступеня важкості доправили семирічного хлопчика та трирічного малюка, який отруївся продуктами горіння.

Через нічну ворожу атаку на Одесу є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків та авто.

Оновлено о 08:35. Пресслужба Національної поліції оновила інформацію щодо кількості поранених внаслідок атаки на Одесу. Наразі відомо про дев’ятьох постраждалих, серед яких двоє дітей.