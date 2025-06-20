Внаслідок атаки на Одесу постраждала 23-поверхівка, 600 людей евакуювали звідти

У ніч на п’ятницю, 20 червня, російські окупанти здійснили чергову атаку по Україні, застосувавши ударні безпілотники. Під удар потрапили Одеса та Харків – там є руйнування житлового сектору та постраждалі.

Приблизно опівночі 20 червня росіяни атакували Харків ударними безпілотниками. Внаслідок атаки зайнявся дах ще не заселеної житлової новобудови, а також пошкоджене подвір’я багатоповерхівки – уламки зачепили приблизно 50 авто, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. Згодом він підтвердив удар по п’ятьох приватних будинках в Основ’янському районі.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок атаки на місто постраждали щонайменше три людини. Двоє з них – дівчата 12 та 17 років.

Також приблизно о 02:00 окупанти завдали удару дронами по житловій забудові Одеси – у місті пошкоджені кілька житлових будинків, зокрема – 23-поверховий будинок, в якому зайнялися пожежі з 18 по 20 поверхи. Ще один 4-поверховий будинок, охоплений вогнем, повністю зруйнований, повідомив мер міста Геннадій Труханов. Крім того, постраждали корпуси закладів вищої освіти та заклади рекреації.

«Загалом постраждали 14 осіб, з них 3 рятувальники», – повідомили у пресслужбі ДСНС.

У пресслужбі ДСНС повідомили, що під час евакуації людей з 4-поверхової будівлі на рятувальників обвалилися конструкції, через що постраждали троє співробітників ДСНС. Попри це, з пожежі вдалося врятувати трьох людей, ще шістьох – евакуювали.

Також рятувальники евакуювали мешканців постраждалої внаслідок удару багатоповерхівки – із заблокованої квартири врятували трьох людей, із них – двоє дітей, загалом евакуювали 600 людей.

У пресслужбі «Укрзалізниці» повідомили, що внаслідок атаки на Одесу російські дрони пошкодили інфраструктуру одеського залізничного вокзалу. За даними компанії, через обстріл постраждала контактна мережа та рейко-шпальна решітка. Водночас руйнування не призвели до затримки потягів.

Доповнено 09:45. За повідомленням Олега Кіпера, від отриманих внаслідок обстрілу травм помер чоловік. Четверо людей, серед яких – троє працівників ДСНС, госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості.

Нагадаємо, 17 червня росіяни також завдали ударів дронами по Одесі – внаслідок атаки загинули 60-річна та 78-річна жінка. Через удар дронів у місті постраждали щонайменше 26 людей.