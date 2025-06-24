Поліцейський на місці ворожої атаки на село Сумської області 24 червня

У ніч на вівторок, 24 червня, російські окупанти масовано атакували село в Сумській області – троє людей загинули, серед яких восьмирічний хлопчик. Про це повідомили керівник Сумської ОВА Олег Григоров, ДСНС та поліція Сумщини.

За даними правоохоронців, близько опівночі російські війська здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по житловому сектору одного з сіл Верхньосироватської громади Сумського району.

Унаслідок ворожого удару загинули чоловік, жінка та восьмирічний хлопчик. Тіло дитини дістали з-під завалів зруйнованого будинку.

«Удар забрав життя людей з різних родин. Усі вони жили на одній вулиці. Лягли спати у своїх домівках. Але російські дрони перервали їхній сон – назавжди», – написав Григоров.

Ще шестеро людей, з них троє дітей, отримали поранення різного ступеня тяжкості. Усіх постраждалих госпіталізували.

Рятувальники ліквідовують наслідки влучання російських БпЛА по селу на Сумщині, 24 червня 2025 рік (Фото ДСНС Сумщини)

Поліцейські зазначили, що через влучання спалахнула масштабна пожежа в житловому секторі. Пошкоджено близько 30 житлових будинків та чотири автомобілі. Слідчо-оперативні групи поліції, рятувальники та медики продовжують працювати на місці інциденту.

Нагадаємо, напередодні, 23 червня, російські військові вдарили балістичною ракетою по будівлі ліцею у місті Білгород-Дністровський Одеської області. Унаслідок атаки загинули троє людей.