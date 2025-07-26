Верховна Рада 22 липня у турборежимі проголосувала за законопроєкт №12414, який передбачає фактичну ліквідацію незалежності НАБУ та САП. Всього за кілька годин президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт.

Після скандального голосування українці вийшли на масштабні мітинги у різних містах. Одні з найбільших протестів відбулися у Львові. Найвпізнаванішим атрибутом протестувальників стали картонні плакати, на яких вони мемами, цитатами поетів та символами з попкультури звертаються до влади.

ZAXID.NET публікує добірку фотографій з гаслами львів'ян під час чотирьох днів протестів 22-24 липня.

Протестувальниця з плакатами лежить на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку

На мітингу створили дошку ганьби з львівськими депутатами, які підтримали скандальний законопроєкт №12414

Львівські актори Олекса Кравчук та Ярослав Федорчук. Олекса тримає в руках картонку з цитатою вірша Олега Лишеги, Ярослав – плакат з адаптованою до українських реалій цитатою з всесвіту Гаррі Поттера

Мітингувальник з плакатом на пам’ятнику Тарасові Шевченку

Активісти вважають ухвалення законопроєкту зрадою з боку нардепів

Протестувальники під час кожного дня протесту влаштовували автопробіг

Львів'яни передають «привіт» проросійському нардепу Максиму Бужанському, який вніс скандальні правки до законопроєкту №12414

Ветеран під час акції протесту у п’ятницю, 25 липня 2025 року

У день ухвалення скандального законопроєкту помер британський музикант Оззі Осборн. Протестувальники іронізують, що він помер разом з антикорупційною інфраструктурою України

У перший день протесту, 22 липня, акція у Львові тривала й після початку комендантської години

Цитата з пісні музиканта та військового Олександра Ярмака: «Наш світ знову зламався, ми – нові інженери буття!».

На плакатах використовували відомі українські фразеологізми

Перед кожною акцією всі охочі малювали плакати біля пам'ятника Тарасові Шевченку

Львів’яни 24 липня співають гімн наприкінці акції протесту

Протестувальниці тримають плакат з уривком з вірша Василя Голобородька

Учасниця акції закликає долучатися до плетіння сіток

Портрет президента Володимира Зеленського на картонному плакаті

Активістка тримає в руці плакат з перефразованою цитатою Івана Франка

Протестувальники 24 липня позаду пам’ятника Тарасові Шевченку

Львів’яни жестом показують символ тризубу

Учасниця акції протесту вимагає не чіпати НАБУ, 24 липня

Одна з учасниць протесту нагадує президентові, що голосують саме «люди з картонками»

Львів'яни приходили на протест з домашніми улюбленцями. Пес тримає в зубах табличку з написом: «Моє гав проти 12414»

Площа перед пам’ятником Тарасові Шевченку 23 липня, другий день протестів

Мітингувальниця тримає плакат з написом: «За НАБУ у*бу»

На протестах часто цитували тексти Сергія Жадана

На акції пригадали шоу-бізнесовий досвід Володимира Зеленського

«Скільки ще потрібно майданів», – запитували учасники акції

Протестувальники іронічно реагували на звинувачення в проплаченості

На акції протесту організовували пункти, де охочі могли взяти воду

Реакція львів’ян на те, що Верховна Рада йде на канікули

Протестувальники заявляли, що корупція є шляхом до Росії

Протестувальниця тримає плакат з написом: «Поки мій батько захищає, ви руйнуєте майбутнє»

Портрет Володимира Зеленського на одному з плакатів під час того, як учасники акції йдуть маршем центральними вулицями Львова

Львів’яни під час акції протесту 23 липня. Наступний мітинг запланували на 30 липня