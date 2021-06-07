Сергій Ребров очолив ФК «Аль-Айн» з Об'єднаних Арабських Еміратів

ФК «Аль-Айн» з Об'єднаних Арабських Еміратів оголосив про призначення українського футболіста Сергія Реброва на посаду нового тренера команди. Про це йдеться у повідомленні в Twitter клубу.

На посаді тренера Аль-Айна Ребров змінив португальця Педру Емануела. Поки невідомо, на який термін підписано контракт.

Аль-Айн – рекордсмен ОАЕ за кількістю виграних чемпіонських (13). Також команда сім разів вигравала Кубок країни і п'ять разів Суперкубок. У минулому сезоні команда невдало виступила в чемпіонаті ОАЕ, посівши шосте місце з 14 команд.

4 червня угорський футбольний клуб «Ференцварош» повідомив про припинення співпраці з Ребровим. 47-річний українець тренував угорську команду з літа 2018 року.