Португалець Луїш Каштру став головним тренером «Шахтаря» в липні 2019 року

Головний тренер донецького «Шахтаря» Луїш Каштру повідомив, що покидає донецьку команду. Про це португальський спеціаліст заявив після поєдинку з «Інгульцем», який його колектив виграв з мінімальним рахунком.

«Я визнаю невдачу сезону. Одна з місій тренера – брати на себе відповідальність за все, що відбувається з командою. Але життя тренера йде набагато далі, ніж результати. Знаю, що набагато легше хапатися за цифри, підсумовувати їх і розуміти, до чого вони призводять. Складніше розуміти проект клубу. Тому що ми не хочемо будувати будинок і щоб люди в ньому жили в цей час. Або йде будівництво, або будинок вже побудований і там вже живуть. Все робиться крок за кроком. Звичайно, побудова йде з великою кількістю проблем», – підбив підсумки сезону Каштру.

Луїш Каштру прийняв «Шахтар» в липні 2019 року. Минулого сезону йому вдалося виграти чемпіонат України, а також вивести «гірників» до півфіналу Ліги Європи.

Однак у поточному сезоні «Шахтар» вперше з сезону 2006/07 залишився без трофеїв. Команда зайняла третє місце в «групі смерті» Ліги чемпіонів з «Реалом», «Інтером» та «Боруссією» Менхенгладбах. Потім вилетіла в 1/8 Ліги Європи від «Роми», а також – в 1/4 Кубку України від «Агробізнесу». В УПЛ донеччани вибороли срібні медалі.

Всього Каштру здобув 51 перемогу на чолі «Шахтаря». Ще у 16 матчах була зафіксована нічия, а 17 поєдинків завершилися перемогами суперників. У середньому португалець здобував у «Шахтарі» два очки за гру, пише УНІАН.