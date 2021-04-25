Київське «Динамо» – чемпіон України

В Україні визначився чемпіон країни з футболу. Ним стало київське «Динамо» за три тури до кінця розіграшу.

Єдиним клубом, який міг завадити «Динамо» стати чемпіоном, був донецький «Шахтар». Але в попередньому матчі кияни перемогли суперників, тож різниця між ними в турнірній таблиці становила 10 очок. «Динамо» було достатньо в 23-у турі УПЛ в неділю, 25 квітня, зіграти не гірше, аніж суперник. В цей день «Динамо» на власному полі приймало «Інгулець», а «Шахтар» на виїзді протистояв «Олександрії». Обидва матчі відбувалися паралельно.

«Динамо» свій матч виграло, розгромивши суперника 5:0. Перший гол у матчі було забито вже на 4-й хвилині, а Віктор Циганков до кінця матчу оформив дубль.

Натомість «Шахтар» свій матч програв, двічі пропустивши від «Олександрії».

Для «Динамо» це 16-е чемпіонство в Україні. А загалом команда здобуває свій 37-й титул за часів Незалежності.

Перемога «Динамо» гарантує команді участь в груповому етапі Ліги чемпіонів наступного сезону. «Шахтар» після цієї поразки ще не гарантував собі навіть друге місце.