Ввечері у п’ятницю, 16 червня, збірна України з футболу зіграла зі збірною Північної Македонії у матчі відбору на Євро-2024 і перемогла з рахунком 3:2. Матч проходив у столиці Північної Македонії – місті Скоп’є. Це перша перемога української збірної під керівництвом Сергія Реброва, який очолив команду 7 червня.

Після завершення першого тайму, українська збірна поступалася з рахунком 0:2. Спершу пенальті за гру рукою Миколою Матвієнком реалізував Барді. Це сталося на 31-й хвилині. А під кінець першого тайму, на 39-й хвилині, Ельмас подвоїв перевагу дальнім ударом.

Після перерви Україна змогла зрівняти рахунок. Першим відзначився Ілля Забарний, пробивши на 62-й хвилині головою після подачі з кутового. На 68-й хвилині рахунок подвоїв Юхим Конопля, який замкнув простріл Михайла Мудрика.

На останні 20 хвилин Україна отримала чисельну перевагу – червону картку отримав Мусліу. Після цього українці мали момент вийти вперед, однак Віктор Циганков пробив над перекладиною.

Втім, Україна все ж змогла вирвати перемогу. На 83-й хвилині, після навісу Михайла Мудрика до штрафного майданчика Віктор Циганков забив гол головою.

Північна Македонія намагалася відігратися у заключні хвилини. Однак Україна втримала перемогу – 3:2.

Україна розпочала відбір на Євро-2024 у березні, поступившись Англії з рахунком 0:2. Після цього у червні команду очолив Сергій Ребров, а у першому товариському матчі українці зіграли в результативну нічию 3:3.