Два голи

Збірна України з футболу в першому матчі під керівництвом Сергія Реброва зіграла внічию зі збірною Німеччини. Матч, який відбувся у німецькому Бремені у понеділок, 12 червня, завершився з рахунком 3:3.

Товариський матч між Україною та Німеччиною відбувся як частина підготовки до відбору на Євро-2024. Цей поєдинок став першим для новопризначеного головного футбольного тренера України Сергія Реброва, який після кількарічних перемовин таки очолив збірну. Водночас для Німецької збірної матч став 1000-м за їхню історію.

Перший гол у матчі забив німецький футболіст Маріус Вольф, проте через 5 хвилин Віктор Циганков зрівняв рахунок. Після автоголу Німеччини Циганков забив другий м'яч. На завершальних хвилинах збірній Німеччині вдалося забити ще два голи.

«3:3? Запитайте у себе, чи це успіх грати з Німеччиною 3:3. Це неофіційна гра, створювали достатньо моментів і могли навіть забивати більше», – прокоментував матч Сергій Ребров.

Наступний матч збірної України відбудеться у п'ятницю, 16 червня, з командою Північної Македонії. 19 червня підопічні Сергія Реброва зустрінуться у номінально домашньому матчі зі збірною Мальти у Словаччині. Зазначимо, матч проти Мальти стане першою домашньою грою, яка з початку повномасштабної війни буде проведена не в Польщі.