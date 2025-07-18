18 липня американській акторці кіно та телебачення Крістен Белл, відомій українським глядачам за роллю в серіалі «Вероніка Марс», виповнюється 45 років. Крістен Белл – одна з тих акторок, які легко переходять від детективних драм до абсурдних комедій, а потім ще й озвучують улюблених персонажів Disney.

ZAXID.NET пропонує добірку найяскравіших ролей Крістен Белл, які змушують глядачів плакати, сміятися, а іноді й співати, адже в її фільмографії знайдеться щось цікаве для кожного.

«Вероніка Марс» (2004-2019)

Акторка зіграла розумну й іронічну детективку-підлітка, яка розслідує злочини в рідному місті, допомагаючи батьку. Саме ця роль зробила Белл знаменитою.

«У кращому світі» (2016-2020)

Егоїстична Елеонора Шеллстроп в житті була не дуже хорошою людиною. Після нещасного випадку вона потрапляє в рай, де проявляються невідомі при її житті людські якості.️ Цей серіал – блискуче поєднання філософії, гумору і глибини, а акторська гра Белл здобула визнання критиків.

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«Крижане серце» (2013-2019)

В оригіналі мультфільму Disney Крістен Белл озвучувала Анну – сестру Ельзи, життєрадісну принцесу з глибокою душею.

«В прольоті» (2008)

Сара Маршалл (Крістен Белл) – це зірка серіалу, яка кидає головного героя Пітера Бреттера після п’яти років стосунків. Пітер їде на Гаваї, щоб відпочити і забути колишню. Та за іронією долі вона селиться в сусідньому номері зі своїм новим коханцем.

«Знову ти» (2010)

Марні була посміховиськом у школі, однак змогла зробити хорошу кар’єру і досягти успіху в житті. Її брат Вілл вирішив одружитися з колишньою шкільною суперницею Марні – Джоанною, яка перетворила її життя на суцільний кошмар.

«Одного разу в Римі» (2010)

Безнадійно самотня Елізабет із Нью-Йорка вирішує поїхати на весілля своєї сестри до Рима. Вона дістає кілька монеток зі знаменитого «Фонтану кохання» і відтоді стає шалено популярною серед чоловіків, які раніше кинули ці монети.