Пак Чхан Ук стане першим корейцем на цій посаді

Південнокорейський режисер, сценарист і продюсер Пак Чхан Вук очолить журі конкурсу повнометражних фільмів на 79-му Каннському кінофестивалі. Він стане першим корейцем на цій посаді, повідомляє прес-служба фестивалю. У суботу, 23 травня, на сцені театру Люм'єр саме Пак Чхан Ук та його журі вручать «Золоту пальмову гілку» 2026 року.

Саме Каннський фестиваль приніс режисерові світову славу, коли його фільм Old Boy отримав Гран-прі у 2004 році (журі тоді очолював Квентін Тарантіно). Відтоді майже всі його фільми, відібрані доконкурсу, принесли йому нагороди: «Спрага» (приз журі 2009 року), «Служниця» (2016) та «Рішення піти» (найкращий режисер 2022 року).

Пак Чхан Ук народився 23 серпня 1963 року в Сеулі. Пристрасть Пака до кіно відкрилася ще в студентські роки, коли він навчався в Соганському університеті, де заснував клуб «Банда кінолюбителів». Закінчивши університет та отримавши ступінь з філософії, Пак поставив собі за мету знімати фільми, які були б краще, ніж більшість фільмів, що з'являлися тоді в Кореї. Він також опублікував кілька критичних статей про кіно.

У 2025 році у Венеціанському фестивалі взяв участь фільм «Жодного вибору», який не так давно побував в українському прокаті.

За кілька місяців до початку 79-го фестивалю майбутній президент Пак Чхан Ук наголосив: «У кінотеатрі темно, щоб ми могли побачити світло кіно. Ми замикаємося у кінотеатрі, щоб наші душі могли звільнитися через вікно кіно. Бути замкненим у кінотеатрі, щоб дивитися фільми, і знову замкненим, щоб брати участь у дискусії з членами журі, це подвійне, добровільне ув'язнення – це те, чого я чекаю з великим нетерпінням. У цю епоху взаємної ненависті та розколу я вірю, що простий акт зібрання у кінотеатрі, щоб разом переглянути один фільм, об’єднуючи наші подихи та серцебиття, сам по собі є зворушливим та універсальним виявом солідарності».

Нагадаємо, 79-й Каннський кінофестиваль, з 12 по 23 травня 2026 року. Програму буде оголошено в середині квітня 2026 року.