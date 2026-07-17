За словами головного архітектора Львова, зараз триває обговорення фасадів будівель

На вул. Кульпарківській у Львові планують реконструкцію будівель обласного кардіоцентру. Про це у п’ятницю, 17 липня, повідомив головний архітектор міста Антон Коломєйцев.

До міської ради надійшло звернення щодо реконструкції комплексу будівель КНП ЛОР «Львівського обласного клінічного лікувально-діагностичного кардіологічного центр» на вул. Кульпарківській, 35. Замовником є КП ЛОР «Технічний нагляд».

«Кардіологічний центр планується реконструювати, сформувати корпус з операційними, з під’їздом карет швидкої допомоги, приймальним відділенням та всіма елементами доступності», – повідомив Антон Коломєйцев.

За словами головного архітектора Львова, зараз триває обговорення фасадів будівель.

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«Ми ведемо роботу щодо самих фасадів, певні фасади потребують доопрацювання, коригування у майбутньому. На рівні погодження паспортів упорядження фасадів це з архітекторами буде опрацьовано», – додав посадовець.

Нагадаємо, що у лютому 2026 року Львівський обласний кардіоцентр приєднали до госпіталю у Винниках. На базі кардіоцентру планують створити модуль ургентної медичної допомоги, травматологічне та хірургічне відділення, залишивши відділення кардіології.

Керівник госпіталю ветеранів у Винниках Володимир Красьоха розповів, що раніше госпіталь виграв грант від уряду Чехії у розмірі 32 млн євро, основну частину якого спрямують на реконструкцію та розбудову приміщення кардіоцентру на вул. Кульпарківській.