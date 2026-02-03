Львівський обласний кардіоцентр припинив існування як окрема структура

Львівська облрада на засіданні у вівторок, 3 лютого, ухвалила рішення про реорганізацію Львівського обласного клінічного лікувально-діагностичного кардіологічного центру, що розташований на вул. Кульпарківській, 35 у Львові. Медзаклад приєднали до Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи у Винниках. Рішення підтримали 55 депутатів.

Відповідно до ухваленого депутатами рішення, обласний кардіологічний центр припинить існування як окрема юридична структура, а стане структурним підрозділом госпіталю у Винниках.

Керівниця департаменту охорони здоров’я ЛОВА Вікторія Мойсей назвала таку реорганізацію «синергією двох надкластерних лікарень», що в результаті наблизить послуги до пацієнтів, які проживають у західній та південній частинах Львова. З її слів, на базі кардіоцентру планують створити модуль ургентної медичної допомоги, травматологічне та хірургічне відділення, залишивши відділення кардіології. Також таке злиття, за інформацією керівниці департаменту, поліпшить фінансування від НСЗУ.

Керівник госпіталю ветеранів у Винниках Володимир Красьоха розповів, що раніше госпіталь виграв грант від уряду Чехії у розмірі 32 млн євро, основну частину якого спрямують на реконструкцію та розбудову приміщення теперішнього кардіоцентру на вул. Кульпарківській. З його слів, там планується сучасне відділення кардіологічних станів з новим обладнанням, ургентне відділення інсультних станів та хірургічно-травматологічний комплекс. Попередня вартість такої реконструкції – близько 20 млн євро.

Володимир Красьоха запевнив, що відбулися зустрічі з колективом кардіоцентру, який налаштований позитивно. «Звільнень не буде. Ми потребуємо додаткових працівників. За час мого керівництва в госпіталі колектив збільшився на понад 130 працівників», – додав директор госпіталю.