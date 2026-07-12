Ольга Стефанішина вирішили звільнитися з посади посолки України у США

Ольга Стефанішина вирішила піти з посади посла України у США та завершити дипломатичну службу. Про це у неділю, 12 липня, повідомило інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна».

За даними «Інтерфакс-Україна», рішення про звільнення Ольга Стефанішина ухвалила через особисті обставини. Про завершення дипломатичної служби вона попросила ще минулого тижня. Водночас джерело агентства стверджує, що президент Володимир Зеленський задоволений роботою Ольги Стефанішиної.

Офіційно про звільнення з посади Ольга Стефанішина не повідомляла. Водночас народний депутат Олексій Гончаренко з посиланням на власні джерела заявив, що НАБУ може оголосити Стефанішиній підозру. Журналіст Юрій Ніколов уточнив, що підозра може стосуватись незаконного набутого майна – квартири чи машини.

Зауважимо, що вдень неділі, 12 липня, Володимир Зеленський несподівано повідомив про звільнення Юлії Свириденко з посади прем'єр-міністерки України. За даними народного депутата Ярослава Железняка, вона замінить Стефанішину на посаді посла України у США.

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Також, за даними Ярослава Железняка та «Української правди», наразі розглядають чотири кандидатури на посаду прем'єр-міністра: Дениса Шмигаля, Ігоря Терехова, Михайла Федорова та Сергія Корецького. За інформацією цих джерел, найімовірнішим кандидатом є голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький.

Нагадаємо, Ольга Стефанішина обійняла посаду посла України у США у серпні 2025 року. До цього вона була віцепрем'єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.