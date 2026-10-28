Павло Паліса є заступником керівника Офісу президента

На посаду посла України у США, яка залишається вакантною із серпня 2026 року, розглядали кандидатури Юлії Свириденко, Дмитра Кулеби та Павла Паліси. Останній відмовився від пропозиції та попросив повернути його до військової бригади. Про це у середу, 28 жовтня, повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає «Суспільне».

За словами голови держави, кандидатуру Паліси розглядали з огляду на його американську освіту, знання англійської мови та досвід, необхідний для роботи з військових питань. Крім того, його знає президент США Дональд Трамп.

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«Ми обговорювали кандидатури Юлії Свириденко, Дмитра Кулеби, Павла Паліси, бо в нього є американська освіта, знання мови, там треба багато працювати саме щодо військових питань, і його знає Трамп. Паліса був би хорошим послом, але не хоче. Сказав: “На фронт мене, поверніть мене терміново в бригаду. Я нікуди з України не поїду”. Будемо продовжувати консультації щодо цього», – розповів Зеленський.

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Чому Україна залишилася без посла у США

Посада посла України у США вакантна з початку серпня 2026 року. Тоді Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину, яка представляла Україну у Вашингтоні.

Кілька видань із посиланням на власні джерела повідомляли, що кадрове рішення могло бути пов’язане з кримінальним провадженням щодо нерухомості. Згодом у справі про незаконне збагачення Стефанішиній обрали запобіжний захід і визначили заставу в розмірі 6 млн грн.