Роман Сколоздра був депутатом Львівської облради від НРУ

У вівторок, 20 серпня, у віці 68 років помер депутат Львівської обласної ради чотирьох скликань Роман Сколоздра.

«Відійшов у вічність депутат Львівської обласної ради I, III, IV та V скликань Роман Сколоздра… Керівництво Львівської обласної ради та депутатський корпус висловлюють щирі співчуття рідним та близьким», – повідомили у Львівській облраді.

Роман Сколоздра – відомий історик та краєзнавець. Багаторічний директор Крупського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Розвадівської сільської ради Стрийського району. Почесний громадянин Розвадівської громади.

Роман Сколоздра народився 10 жовтня 1955 року у селі Розвадів на Миколаївщині. Працював вчителем, директором школи у Крупську, у 1990-1994 роках був обраний головою Розвадівської сільради. Активний політик, член НРУ з 1989 р., депутат обласної ради (1990 - 1994 рр. та з 1998 р.). Досліджував періоди визвольної боротьби УСС, УГА та УПА.