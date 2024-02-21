Степан Хмара помер на 87-му році життя

У середу, 21 лютого, на 87-му році життя помер правозахисник, громадський діяч, дисидент, Герой України, депутат трьох скликань Верховної Ради та співавтор Конституції України Степан Хмара. Про це у Facebook повідомила його дружина Роксолана Хмара.

«Не хочу у це повірити. Не хочу це писати. Мій найдорожчий у світі чоловік помер. Все. Ми всі робили все, що могли і навіть більше. Ми так хотіли, щоб він був з нами, коли проголосять нашу Перемогу! ... Він рвав свою душу і серце за неї. І Україна підніметься з попелу, вона Воскресне! Я знаю…», – зазначила Роксолана Хмара.

Відомо, що останнім часом Степан Хмара тяжко хворів. Згодом громадськість просили допомогти родині фінансово для лікування важкої хвороби та проведення хіміотерапії. Під свою опіку політика брала патронатна служба «Азову», яка збирала кошти на лікування.

Степан Ількович Хмара – український політик, правозахисник, лікар, дисидент в період перебудови, політв'язень радянських концтаборів, народний депутат України І, II та IV скликань.

Народився на Львівщині. Вищу освіту здобув у Львівському медичному інституті за фахом стоматолога. У 1972 році почав брати участь у випуску підпільного журналу «Український вісник» та займався поширенням самвидаву. У 1980 році Степана Хмару арештували та засудили до 7 років позбавлення волі та 5 років заслання за статтею «антирадянська агітація та пропаганда». Вийшовши на волю у 1987 він активно долучився до відтворення української Гельсінкської групи, був учасником руху легалізації Української греко-католицької церкви та національного руху.

Навесні 1990 року Степана Хмару було обрано депутатом Верховної Ради України. Восени 1990 року долучився до Революції на граніт. Тричі обирався народним депутатом Верховної Ради України І, ІІ та IV скликань. У 2006 році Степану Хмарі було присвоєно звання Героя України із врученням Ордена Держави «За визначні особисті заслуги у боротьбі за відродження незалежності української державності, відданість ідеалам свободи і демократії».Активний учасник Помаранчевої революції і Революції Гідності.