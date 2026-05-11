Для бійців на фронті пропонують запровадити щоденні виплати за ризики

Кабінет міністрів України спільно військовим керівництвом розглядають запровадження системи винагород для військовослужбовців за ризик. Йдеться про систему «10/20/40», яка може стати частиною армійської реформи, йдеться в опублікованому у понеділок, 11 травня, матеріалі «Української правди», яка ознайомилася з пропозиціями щодо змін у війську.

Так, урядовці пропонують запровадити грошову винагороду для військовослужбовців, які перебувають на лінії фронту та піддають своє життя та здоровʼя ризиками. Згідно з пропозицією, бійці, які мають завдання на лінії зіткнення, зможуть отримувати від 10 до 40 тис. грн на день:

10 тис. грн на день – за перебування на позиціях;

20 тис. грн на день – за ударно-пошукові дії (повернення втрачених позицій, зачистку);

40 тис. грн на день – за активні наступальні дії.

Відповідно до плану, у середньому піхотинець, який регулярно виконує бойові завдання, зможе отримувати від 250 до 400 тис. грн на місяць. Виплати планують нараховувати на підставі наказів командирів військових частин.

За даними співрозмовника «УП», щоб уникнути зловживань щодо виплат, урядовці встановлять максимальний граничний поріг щодо виплат.

Крім того, за даними «Української правди», ініціатори реформ змогли домовитися про контрактний підхід до демобілізації військових. Проєкт передбачає запровадження трьох видів контрактів із чіткими термінами служби як для чинних, так і нових бійців.

Згідно з пропозиціями, мобілізовані матимуть можливість підписати контракт із гарантованою демобілізацією, а також відстрочкою. Контрактники, своєю чергою, зможуть переукласти свій договір. Зазначається, що попередній період служби не враховуватиметься у новий контракт, але буде впливати на тривалість відстрочки. За даними джерел УП, термін відстрочки планують розраховувати індивідуально.

Водночас журналісти наголошують, що пропозиції наразі не закладені ані в законопроєкти, ані в постанови Кабміну. Також наразі невідомо, звідки візьмуть фінансування на виплати. За словами співрозмовника «УП» у військовому керівництві, ініціативу підтримує Мінфін – втім, наразі без жодної конкретики.

Нагадаємо, 8 травня Кабмін підготував зміни до держбюджету після погодження 90 млрд євро кредиту від ЄС на 2026–2027 роки. Основну частину коштів планують спрямувати на посилення сектору безпеки та оборони. Втім, у законопроєкті про внесення змін не передбачено жодних додаткових видатків для підвищення зарплат військовим.