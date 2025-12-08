Уночі у Львові пошкодили близько 10 припаркованих авто

У ніч на понеділок, 8 грудня, у Личаківському районі Львова невідомі пошкодили близько 10 приватних автомобілів. Власники авто звернулися в поліцію, яка почала розслідування.

За даними телеграм-каналів, цієї ночі у різних локаціях Львова зафіксували пошкодження припаркованих автомобілів, зокрема, на вул. Личаківській (п’ять авто), Ігоря Дашка (два авто) та Гартмана Вітвера (три авто).

У поліції Львівщини ZAXID.NET підтвердили, що отримали повідомлення на лінію 102 про пошкодження припаркованих авто на трьох вулицях. Поліцейські розслідують обставини. За попередніми даними, особу хулігана встановили, він перебував у нетверезому стані. Більше подробиць обіцяють повідомити згодом.