Підлітки пошкодили болард у ніч на 5 січня

У вівторок, 6 січня, поліція встановила особи підлітків, які пошкодили болард та інше обладнання при в’їзді у пішохідну зону в центральній частині Львова зі сторони вулиці Беринди. Підлітки вчинили вандалізм у ніч на понеділок, 5 січня.

5 січня до поліції надійшло повідомлення від працівників комунальних служб про пошкодження обладнання, яке вчинили вночі. Під час розслідування поліцейські з’ясували, що до правопорушення причетні двоє львівʼян віком 15 та 17 років.

На 17-річного підлітка поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення – дрібне хуліганство. Санкція статті передбачає штраф від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадські роботи, або виправні роботи, або адміністративний арешт строком до 15 діб.

На батьків 15-річного хлопця правоохоронці склали адміністративний протокол за ст. 184 КУпАП – невиконання обов’язків щодо виховання дитини. Санкція цієї статті передбачає попередження або штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Усі матеріали справи скеровані на розгляд суду.