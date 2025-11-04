Володимир Зеленський та Борис Пісторіус під час зустрічі у Києві у січні 2025 року

У 2026 році Німеччина планує збільшити обсяг допомоги Україні. Таке рішення німецький уряд ухвалив попри власну бюджетну кризу. Про це у вівторок, 4 листопада, повідомила німецька щоденна ділова газета Handelsblatt з посиланням на власні джерела в уряді.

За даними журналістів, міністр фінансів Ларс Клінгбайль разом міністром оборони Борисом Пісторіусом наступного тижня планують подати на розгляд парламенту та бюджетного комітету пропозицію щодо збільшення обсягу фінансової допомоги Україні у наступному році. Йдеться про 3 млрд євро (приблизно 145 млрд грн) на додачу до вже затверджених 8,5 млрд євро.

Гроші спрямують на військову допомогу Україні. Зокрема, на них планують закупити артилерію, безпілотники, бронетехніку, а також замінити дів системи протиповітряної оборони Patriot.

«Ми продовжуватимемо нашу підтримку доти, доки це буде необхідно для захисту від російського нападу», – цитує Handelsblatt німецьких урядовців.

Додаткові кошти збільшать бюджет «Ініціативи німецького уряду з нарощування потенціалу» – основний канал через який Німеччина надає Україні військову та гуманітарну допомогу від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Зауважимо, що загалом від початку повномасштабної війни Німеччина передала Україні допомоги на близько 40 млрд євро.

Зокрема, 2 листопада Володимир Зеленський повідомив, що до України прибули зенітно-ракетні комплекси Patriot з Німеччини. Однак точну кількість систем ППО президент не назвав.