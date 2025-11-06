БМП KF41 Lynx

Німецький оборонно-промисловий концерн Rheinmetall передасть Збройним силам України п’ять нових бойових машин піхоти Lynx, зібраних у Німеччині. Про це розповів гендиректор концерну Армін Паппергер [Armin Papperger] в інтерв’ю журналу Das Magazin.

Зі слів Паппергера, передача Lynx може стати першим кроком до створення в Україні локального виробництва бронетехніки. Німецький концерн запропонував Україні розгорнути виробництво бронемашин Lynx, Fuchs і Panther за тією ж моделлю, яку компанія реалізувала в Алжирі для Fuchs.

Водночас гендиректор Rheinmetall відзначив затримки з будівництвом заводу з виробництва боєприпасів в Україні. Завод вже мав запрацювати, однак Україна вирішила змінити його місце розташування. Rheinmetall очікує, що нову локацію визначать найближчим часом, після чого завод побудують протягом 12 місяців, як це вдалося зробити в Німеччині.

Що стосується виробництва бронетранспортерів в Україні, то концерн готовий налагоджувати виробництво тільки в тому випадку, якщо компанія отримає замовлення на 200-300 одиниць техніки. Наразі такого договору ще немає, оскільки для цього потрібне значне фінансування.

Нагадаємо, у червні 2024 року видання Handelsblatt повідомило, що німецька збройова компанія Rheinmetall вироблятиме в Україні БМП Lynx. Перші машини планували виготовити у тому ж році.

Наприкінці 2024 року німецький оборонний гігант Rheinmetall вперше поставив в Україну новітню бойову машину піхоти KF41 Lynx.

Характеристика БМП KF41 Lynx

У 2018 році німецький оборонний концерн Rheinmetall вперше представив важку бойову машину піхоти Lynx (KF41). Маса машини становить близько 44 т, повідомляє портал «Мілітарний».

Габарити: довжина – 7,7 м, ширина – 3,6 м, висота – 3,3 м.

Основним озброєнням бойової машини піхоти є башта LANCE з 30 або 35-мм автоматичною гарматою. Також БМП має кулемет та пускову установку для протитанкових ракет.

БМП захищена від 30-мм снарядів у лобовій проєкції та від 14,5 мм – у бокових.

Рух БМП забезпечує двигун Liebherr D9612 потужністю 1470 к.с., максимальна швидкість до 70 км/год, запас ходу по шосе – близько 500 км. Екіпаж складається з трьох осіб, машина може перевозити до восьми десантників.