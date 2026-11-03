IDS Ukraine закликало АРМУ провести новий конкурс на управління її активами

Група компаній IDS Ukraine закликала Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) провести нову незалежну оцінку арештованого майна. У компанії заявили, що попередній звіт про вартість активів на 5 млрд грн втратив чинність за день до аукціону з відбору управителя. Про це IDS Ukraine повідомила 3 листопада.

Попередню оцінку арештованого майна на замовлення АРМА провело ТОВ «Голд прайс». Звіт передали агентству 6 березня 2026 року, а строк його дії становив шість місяців – до 6 вересня. Утім, аукціон з відбору управителя відбувся 7 вересня. Переможцем конкурсу згодом визначили ТОВ «Юридичне бюро «Пріорітас». Однак наразі в IDS Ukraine заявили, що укладати договір управління та передавати активи на підставі звіту, термін дії якого завершився, юридично – немає підстав. У компанії кажуть, що від оцінки залежить розмір гарантійного платежу управителя, забезпечення виконання його зобов’язань і сума страхування активів. Крім того, актуальна ринкова вартість майна має бути зазначена в плані управління відповідно до статті 21-2 закону про АРМА.

В IDS Ukraine також вважають, що попередня оцінка була заниженою. За даними компанії, у матеріалах Вищого антикорупційного суду вартість арештованих активів становить 8 млрд грн – на 3 млрд грн більше, ніж у звіті, переданому АРМА. У групі заявили, що така різниця може створювати ризики знецінення майна та зловживань з боку управителя. Тому IDS Ukraine закликала АРМУ провести новий конкурс з відбору оцінювача та визначити актуальну вартість активів до їх передачі в управління.

Що відомо про конкурс на управління IDS Ukraine?

АРМА кілька років намагається знайти управителя для активів IDS Ukraine. У 2023 році переможцем конкурсу стала компанія «Карпатські мінеральні води» Сергія Устенка, але фактично активи їй не передали. Навесні 2025 року агентство розірвало договір і оголосило новий конкурс: перший відбір за новими правилами в червні 2026 року не відбувся, бо АРМА отримало лише одну заявку та вирішило провести повторний конкурс. На нього подалися п’ять компаній. Однак перед завершенням прийому заявок, 18 серпня, сервери АРМА зазнали хакерської атаки.

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Аукціон з відбору управителя відбувся 7 вересня. Найнижчу винагороду – 0,01% від чистого прибутку активів – запропонувала компанія з управління активами «Укркапітал» Сергія Бєлашова. Комісія відхилила цю пропозицію через недостатнє обґрунтування ставки. Другу найнижчу ставку – 0,9% –подало «Юридичне бюро «Пріорітас», третю – 1% – компанія «Альянс Д».

21 вересня комісія АРМА визначила переможцем «Пріорітас». До команди юридичного бюро залучили колишнього керівника та співвласника компанії «Росинка» Сергія Германа. Він заявив, що конфлікту інтересів немає: «Пріорітас» є клієнтом VST Bank, однак команда не має зв’язків із Костельманом. На той момент договір управління ще не підписали.

29 вересня Дніпропетровський окружний адміністративний суд заборонив АРМА укладати договір із «Пріорітас» і передавати компанії активи до ухвалення рішення у справі. Позов подав м’ясокомбінат «Ювілейний» Сергія Тарасюка, який посів п’яте місце в аукціоні. Позивач вважає, що «Пріорітас» та «Укркапітал» не відповідали кваліфікаційним вимогам.

IDS Ukraine – один із найбільших виробників мінеральної води в Україні. До групи належать бренди «Моршинська», «Миргородська», «Аляска» та «Аква Лайф». Її активи підконтрольні підсанкційному росіянину Михайлу Фрідману. За даними YouControl, у 2025 році консолідований виторг групи зріс приблизно на 7% — до 7,4 млрд грн проти 6,9 млрд грн у 2024 році.