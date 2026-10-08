Наразі передача активів виробника «Моршинської» заблоковано

ТОВ «Юридичне бюро “Пріорітас”», яке перемогло в конкурсі АРМА на управління арештованими корпоративними правами IDS Ukraine, яка виробля воду «Моршинська» й «Миргородська», може бути пов’язане з бізнес-оточенням Тимура Міндіча. Про це заявила народна депутатка, голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна.

Вона також звернула увагу і на документи, якими компанія підтверджувала свій досвід і фінансову спроможність, а також можливий конфлікт інтересів. Водночас, попри перемогу в конкурсі, 30 вересня суд заблокував передачу активів IDS Ukraine бюро «Пріорітас».

Як «Пріорітас» може бути пов’язаний з Міндічем?

Депутатка Анастасія Радіна стверджує, що через низку компаній корпоративні зв’язки «Пріорітасу» ведуть до керівника «1+1 media» Ярослава Пахольчука. За наведеними нею даними реєстрів, він разом із Тимуром Міндічем був співзасновником «Квартал ТВ» та інших юридичних осіб.

Радіна також посилається на британський реєстр, у якому Пахольчук і Міндіч були зазначені серед осіб, що контролювали лондонську компанію Global Media Trend Trade Ltd. За її словами, Міндіч припинив участь у компанії через десять днів, а Пахольчук – у 2021 році. При цьому сама ж депутатка зазначає, що це не є прямим доказом того, що за «Пріорітас» стоїть Міндіч, водночас цей ланцюжок зв’язків потребує перевірки.

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Доповнено. У пресслужбі «1+1 media» повідомили, що ані медіагрупа, ані її генеральний директор Ярослав Пахольчук не мають стосунку до конкурсу з відбору управителя активів IDS Ukraine, та заперечили його причетність до «Пріорітасу». У компанії підтвердили, що раніше мали спільні проєкти з компаніями, представником або учасником яких був Тимур Міндіч, однак наголосили, що це не підтверджує зв’язків зі структурами, згаданими в заяві депутатки.

Що не так із документами, які подава «Пріорітас» на конкурс АРМА?

За словами Анастасії Радіної, «Пріорітас» міг надати недостовірні документи для підтвердження досвіду управління нерухомістю. Зокрема, серед завантажених у Prozorro документів є акт приймання-передачі від 1 грудня 2024 року, який посилається на довіреність від 1 січня 2025 року. Тобто довіреність датована пізніше, ніж акт, у якому її згадують.

Як повідомила депутатка, АРМА пояснило невідповідність можливою друкарською помилкою. Натомість Радіна вбачає в ній ознаку можливої підробки. Крім того, для підтвердження досвіду бюро використало договори між компаніями чоловіка та дружини, а рекомендаційний лист надала фірма, яка повністю належить власниці «Пріорітасу», а підписав його директор, якого, за твердженням Радіної, призначало саме бюро.

Депутатка наголошує, що суттєво недостовірна інформація в конкурсних документах може бути підставою для дискваліфікації учасника. При цьому «Пріорітас» ніхто не дискваліфікував.

Тисяча гривень капіталу та мільярдні активи

Раніше питання виникали і до фінансового статусу переможця, про це писав і ZAXID.NET. Так, за даними реєстрів, статутний капітал «Пріорітасу» становить 1 тис. грн, а прибуток за попередній рік – близько 8 тис. грн. Щоправда, після того, як цю інформацію оприлюднили в медіа, компанія заявляла про додатковий внесок до статутного капіталу на 7,4 млн грн. Станом на 8 жовтня в державному реєстрі все ще зазначена сума 1 тис. грн.

Можливий конфлікт інтересів через «Росинку»

У жовтні «Пріорітас» очолив Сергія Герман. Водночас, як стверджує Анастасія Радіна, на момент перемоги бюро в конкурсі Герман був співзасновником ТОВ «Торгово-виробнича група “Росинка”». Згодом він вийшов із товариства, але, за її даними, залишився співзасновником компанії «ГЕР», яка має частку в корпорації «Росинка».

Оскільки «Росинка» також виробляє воду та напої, депутатка вбачає в цьому можливий конфлікт інтересів. Вона посилається на законодавчу заборону передавати арештовані активи в управління конкурентам: управитель отримує доступ до комерційної інформації про клієнтів, контракти та дистрибуцію.

До чого тут Жовтневий палац?

Депутатка також звернула увагу на участь власниці «Пріорітасу» в оформленні управління Жовтневим палацом у Києві. За її словами, та одночасно очолює однойменне адвокатське об’єднання і за довіреністю підписувала договори між АРМА та компанією «Комбінат Плюс», якій у липні 2025 року передали будівлю в управління. За словами Радіної, управитель здав приміщення в суборенду компаніям, пов’язаним зі співзасновниками, працівниками та родичами представників «Пріорітасу». В одному випадку адреса суборендаря збігалася з адресою бюро.

Тож, на думку депутатки, через таку організацію роботи частина доходів могла залишатися у пов’язаних приватних компаніях, тоді як держава отримувала мінімальні гарантовані платежі.

Суд заблокував передачу «Моршинської» новому управителю

Дніпропетровський окружний адміністративний суд за позовом іншого учасника конкурсу – м’ясокомбінату «Ювілейний» заборонив АРМА укладати договір із «Пріорітасом» та підписувати акти приймання-передачі активів.

21 вересня комісія при АРМА визначила переможцем "Пріорітас". Це вже четверта спроба обрати управителя для заарештованого активу, який пов’язують з російським олігархом Михайлом Фрідманом. Три попередні конкурси було зірвано.

В АРМА раніше наголосили, що передача корпоративних прав можлива лише після перевірки переможця, погодження договору та проходження необхідних дозвільних процедур. Йдеться саме про управління арештованими частками й акціями підприємств IDS Ukraine.