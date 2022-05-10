Бізнесмен Григорій Козловський був депутатом Львівської облради півтора року

Відомий львівський бізнесмен Григорій Козловський склав повноваження депутата Львівської облради. Він був обраний депутатом облради на місцевих виборах 2020 року за списком «Європейської солідарності».

Копію заяви Григорія Козловського про складання депутатських повноважень «за власним бажанням» опублікував 10 травня львівський Telegram-канал «П’ємонт». Цю інформацію ZAXID.NET також підтвердив заступник голови Львівської обласної територіальної виборчої комісії Валерій Шажко.

Заяву Григорія Козловського депутати мають розглянути на черговому засіданні, яке відбудеться 19 травня – вперше за час воєнного стану.

Григорій Козловський був обраний депутатом Львівської облради у 2020 році за списком партії «Європейська солідарність», очолює комісію облради з питань інженерного, житлово-комунального господарства, інфраструктури та паливно-енергетичного комплексу.

51-річний Григорій Козловський є співвасником «Львівської тютюнової фабрики», його сім'ї належить Grand Hotel у центрі Львова, відпочинковий комплекс Emily Resort у Винниках, низка будівельних фірм та ресторанів, а також футбольний клуб «Рух».