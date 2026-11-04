Арахамія міг роздавати депутатам «конверти» за голосування

Вищий антикорупційний суд зобов’язав виконувача обов’язків генерального прокурора Антона Ковальського внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про можливий злочин голови парламентської фракції «Слуга народу» Давида Арахамії. Про це повідомив Центр протидії корупції в середу, 4 листопада.

«Слідчий суддя Маркіян Галабала задовольнив скаргу ЦПК на бездіяльність Антона Ковальського. Тепер він мусить внести до ЄРДР відомості про можливий злочин голови фракції “Слуга народу”», – ідеться в повідомленні.

19 жовтня ЦПК подав заяву про ймовірну роздачу Арахамією «конвертів» народним депутатам за голосування. За інформацією Центру, Ковальський не зареєстрував кримінальне провадження, а скерував заяву до НАБУ. Своє рішення він пояснив тим, що Бюро вже розслідує відповідні обставини.

Водночас у НАБУ підтвердили, що без реєстрації провадження генеральним прокурором не можуть розпочати розслідування щодо Арахамії.

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Нагадаємо, у грудні 2025 року НАБУ і САП викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні депутати. За даними слідства, вони систематично отримували хабарі за «потрібне» голосування у Верховній Раді. Суми хабарів коливалися від 2 до 20 тис. доларів. Народним обранцям повідомили про підозру за ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

У січні ВАКС обрав запобіжні заходи п’ятьом народним депутатам України, підозрюваним у систематичному отриманні хабарів за голосування у Верховній Раді. Йшлося про народних депутатів від «Слуги народу» Євгена Пивоварова, Ігоря Негулевського, Ольгу Савченко, Юрія Кісєля та Михайла Лабу. За даними суду, цю групу очолював депутат із керівництва фракції «Слуга народу».